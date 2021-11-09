Ночью белорусские пограничники перебросили на границу с Литвой сотни нелегальных мигрантов, которые разбили лагерь возле границы на территории Беларуси.

Издание Delfi пишет, что группа из 500 человек была доставлена ​​к границе с Литвой с места, где накануне собралась большая группа мигрантов — возле границы с Польшей.

— Мигранты разбили лагерь возле литовской границы, некоторые из них группами пытались пробраться на литовскую территорию минувшей ночью (в общей сложности за прошедшие сутки на территорию Литвы пытались попасть 73 нелегала). А с 24.00 до 8.00 9 ноября в Литву пытались пройти 82 мигранта, — пишет издание.

Людей привезли в село Калыш (Беларусь) на военных машинах. Белорусские пограничники провели им инструктаж и приказали, чтобы они разделились на группы по 20-25 человек и двигались в сторону Литвы. Позже им приказали уменьшить группы до 5-7 человек.

Издание Delfi также опубликовало видео с нелегалами, которое, вероятно, было запечатлено возле Кадыша. Это село расположено рядом с Лаздейским районом Литвы, возле Капчаместиса.

Из-за миграционного кризиса на внешних границах ЕС с Беларусью Литва планирует ввести с полуночи 10 ноября чрезвычайное положение в приграничной зоне сроком на один месяц. Издание DW пишет, что этот режим будет действовать в пятикилометровой полосе.

9 ноября Польша перекрыла грузовое и пассажирское движение в обоих направлениях на пограничном переходе в Кузнице. Вынужденные меры применили из-за ситуации, сложившейся на польско-белорусской границе.

Ситуация на польско-белорусской границе накалилась 8 ноября. Сотни мигрантов, вероятно, из стран Ближнего Востока, в сопровождении белорусских силовиков двинулись к границе с Польшей и пытались ее прорвать, бросая камни и ветви.

Источник: Delfi, DW