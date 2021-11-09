Глава Apple рассказал, что инвестирует в криптовалюту

Глава Apple Тим Кук отметил, что владеть биткоином и Ethereum для диверсификации вложений — это разумное решение. Однако объем вложений и какие конкретно активы инвестированы деньги, Кук не уточнил.

Глава Apple также рассказал, что некоторое время интересовался темой криптовалют и изучал индустрию цифровых активов. Кук отметил, что это лично его позиция и Apple не имеет планов по использованию криптовалют.

– Не думаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалюте, – отметил Кук на конференции DealBook.

Ранее глава Apple уже высказывался о криптовалютах. В 2019 году Кук утверждал, что компания не планирует выпускать свою криптовалюту, поскольку это прерогатива государства. По мнению Кука, есть обязанности, которые обязаны делать избранные представители, а не частные компании.

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Криптовалюта биткоин выросла в стоимости на 3% за последние сутки, установив собственный рекорд. По данным торгов на 06.00 валюта стоила $68 525.

Если сравнивать с ноябрем 2020 года, то стоимость валюты выросла на 340%, а капитализация достигла отметки в $1,3 трлн.

Эксперты отметили, что рост стоимости начался сразу же после падения цены вечером 8 ноября. Обойти предыдущий рекорд в $66 924 удалось утром 9 ноября.