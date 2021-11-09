9 ноября Евросоюз исключил Украину из списка стран зеленой зоны. Очевидно, что теперь украинцам будет труднее попасть в европейские страны.

– После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Евросовет обновил список стран, особых административных регионов и других образований, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина, – говорится в сообщении Евросовета.

Это означает введение временных ограничений на необязательные поездки в ЕС из стран, которых нет в зеленом списке. Однако это только рекомендация, и страны-члены Евросоюза могут отменить эти ограничения для полностью вакцинированных путешественников.

Этот список пересматривается каждые две недели и в зависимости от эпидемической ситуации обновляется.

О том, что Украина будет изъята из зеленого списка ЕС для путешествий, стало известно еще 5 ноября. Причиной послужило ухудшение эпидемической ситуации с Covid-19.

Тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что после того, как Европейский Союз исключит Украину из списка безопасных для путешествий стран, тотального закрытия границ для украинцев не будет.

По его словам, это лишь рекомендация, поэтому решение о том, разрешать ли въезд украинцам, каждая страна ЕС будет принимать самостоятельно.

Источник: Евросовет