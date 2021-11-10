Лидеры США и Китая соберутся на виртуальный саммит

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин на следующей неделе проведут виртуальный саммит.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

– Джо Байден и Си Цзиньпин, как планируется, проведут саммит в онлайн формате на следующей неделе, – говорится в сообщении.

По словам источников, точная дата проведения переговоров еще не обсуждается. Они также отметили, что на саммите не будет обсуждаться вопрос о возможном возобновлении работы генконсульства США в Чэнду и генконсульства Китая в Хьюстоне.

Накануне Bloomberg сообщало, что Российская Федерация перебрасывает все больше танков к границам с Украиной. Речь идет, в частности, о боевых танках Т-80У, что используются при непосредственном столкновении с противником.

Такие действия Москвы усугубляют беспокойство стран Запада на фоне сообщений о наращивании российских войск вблизи украинских границ.