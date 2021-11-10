Министерство обороны США пристально следит за ситуацией на границе Украины. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

– Министр обороны США обеспокоен наращиванием войск РФ на границе, поэтому мы продолжаем очень внимательно за ними наблюдать, – подчеркнул пресс-секретарь Минобороны США.

По его словам, из-за ситуации вблизи границы Украины Ллойд Остин поддерживает связь с высшими военными лидерами в Пентагоне и в Европе.

Накануне Джон Кирби огласил позицию, что любые эскалационные действия со стороны России вызовут большое беспокойство Минобороны США.

Первым о наращивании войск РФ на границе сообщило американское издание The Washington Post.

В Минобороны Украины такую информацию СМИ опровергли. То, что ситуация у границ контролируемая, а наращивание российских войск не наблюдается, отметил и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

Не подтвердили информацию о стягивании и наращивании российских войск вблизи границ Украины и в Офисе президента.

Однако 2 ноября разведка Минобороны сообщила, что Российская Федерация стянула к границам Украины и сосредоточила на временно оккупированных территориях войска общей численностью около 90 тыс.

В частности, у украинских границ находятся отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил ВС РФ, в ОРДЛО Россия развернула два армейских корпуса оккупационных войск.

Агентство Bloomberg со ссылкой на британскую военно-разведывательную компанию Janes отметило, что РФ перебросила по крайней мере один батальон основных боевых танков Т-80У на железнодорожную станцию в Воронежской области. Танки, очевидно, направляются к полигону Погоново, находящемуся в 250 км от границы Украины.

28-29 октября компания Janes также зафиксировала переброску российских танков и самоходной артиллерии в Брянскую и Курскую области, которые граничат с Украиной на севере.

Источник: U.S Department of Defense