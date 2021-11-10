Во время Всемирного климатического саммита в Глазго 33 страны и шесть автопроизводителей объявили о полном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) до 2040 года.

Таким образом участники соглашения присоединились к инициативе Великобритании, предусматривающей, что продажи автомобилей и микроавтобусов с ДВС должны завершиться не позднее 2040 года.

Ожидается, что в странах с развитой экономикой смогут отказаться от автомобилей с ДВС еще до 2035 года.

Среди подписавших совместное заявление — Великобритания, Польша, Турция, Канада, Австрия, Индия и другие, а также такие автоконцерны, как GM, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover и китайский BYD.

В то же время Германия не поставила свою подпись под соглашением. В федеральном министерстве окружающей среды заявили, что “это стало результатом внутреннего аудита”.

В Берлине надеются, что к 2035 году будут разрешены только автомобили с нулевым уровнем выбросов, но существуют и второстепенные аспекты декларации. Речь о том, станут ли решением синтетические виды горючего для ДВС, которые будут получены из возобновляемых источников.

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Ранее в ходе климатического саммита 40 стран согласились постепенно отказаться от использования угля. Свою подпись также поставила и Украина, находящаяся в списке крупных стран-потребителей угля.