Тбилисский городской суд аннулировал арест бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили по делу о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года.

По данным грузинских СМИ, соответствующее решение приняла коллегия судей. Сам Саакашвили не присутствовал на судебном заседании.

Судья Нино Элиешвили пояснила, что суд не видит необходимости использования назначенного в виде меры пресечения ареста относительно Саакашвили.

Однако суд заочно оставил в силе меру пресечения в виде ареста для других фигурантов этого дела — Зураба Адеишвили (экс-генпрокурор) и Давида Кезерашвили (экс-министр обороны). Политики — в розыске по делу о разгоне митинга.

Следующее заседание по уголовному производству запланировано на 29 ноября 2021 года.

Задержание Саакашвили

В начале октября бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали в Тбилиси, после чего на него открыли уголовное производство за незаконное пересечение границы.

До возвращения Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам заключения по другим уголовным делам. После задержания экс-президент объявил о голодовке в знак протеста.

Источник: Interpressnews