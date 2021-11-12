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Факты / Мир / Мировые новости

Из-за изменения климата в Великобритании прогнозируют затопление

Абрамова Юлия редактор ленты
море

Власти Уэльса, определили село Ферборн, как первое прибрежное поселение в Великобритании, которое подвергается высокому риску затопления из-за изменения климата.

В стране заявили о риске быстрого повышения уровня моря, более частых и сильных штормах из-за глобального потепления. Правительство сообщило, что может позволить себе защищать село еще 40 лет. Официальные лица – что в 2054 году жить в Ферборне будет опасно.

Чиновники потратили миллионы фунтов на укрепление морской стены и около двух мили защитных сооружений от приливов.

Организация, спонсируемая правительством и ответственная за морскую оборону в Ферборне, заявила, что деревня особенно уязвима, поскольку она столкнулась с многочисленными рисками наводнений.

Ферборн, построен в 1850-х годах на низинном солончаке. Населенній пункт находится ниже уровня моря. Во время штормов уровень приливов превышает 1,5 м над уровнем села.

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Президент США Джо Байден в свою очередь подверг критике президентов Китая и России — Си Цзинпиня и Владимира Путина — за то, что они не присутствовали на климатическом саммите COP26 в Глазго.

Байден назвал климат гигантской проблемой, которую Китай решать отказался.

Источник: AP

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