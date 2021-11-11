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Кулеба и Ермак встретились с советником Белого дома по нацбезопасности: о чем говорили

Мария Степанюк редактор ленты
Джейк Салліван

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

В Белом доме сообщили, что во время встречи Салливана с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой стороны обсудили прогресс в решении двусторонних вопросов, имеющих приоритетное значение.

— Обе стороны приветствовали возобновление работы двусторонней Комиссии стратегического партнерства, а также сотрудничество в области энергетической безопасности, реформы государственного управления и борьбы с коррупцией, – заявила представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Хорн добавила, что Салливан отметил непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Салливан подчеркнул, что США решительно поддерживают урегулирование конфликта на Донбассе, и приветствовал стремление Украины в этом вопросе.

Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба в ходе своего визита также провели встречу с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе встречи была отмечена важность подписания обновленной Хартии стратегического партнерства Украина – США, которая открывает новые перспективы для углубления сотрудничества между двумя государствами. Она включает следующие направления: безопасность и оборона, экономическое сотрудничество, защита прав человека и развитие демократии.

Источник: Голос Америки

Фото: Getty Images

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