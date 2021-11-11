Полицейские польского воеводства Подляшье задержали еще 23 человек, которые нелегально находились в стране.

Иностранцев заметили на окраинах Цисовки, Крушинян и Милейчиц.

Всего с начала миграционного кризиса правоохранители задержали в этом регионе почти 4 500 нелегалов и около 260 человек, которые способствовали их попаданию в страну.

Как сообщают местные СМИ, задержанные в Подляшье “курьеры” перевезли на своих автомобилях более тысячи мигрантов.

Сообщение о том, что несколько десятков иностранцев силой прорвали заборы в окрестностях Кринек и Беловежи, появилось вечером 9 ноября.

Часть людей пограничники успели вернуть к линии границы. Остальных продолжили искать.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября.

В этот день несколько сотен мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока, в сопровождении белорусских силовиков двинулись к границе с Польшей и пытались прорвать ее силой.

Войска территориальной обороны Польши стянули к границе более 12 тыс. солдат.

10 ноября в стране начало действовать чрезвычайное положение, которое ввели сроком на один месяц.

В этот же день Польша заявила, что закроет границу с Беларусью, если та не прекратит усугублять миграционной кризис на границе между странами.

Кроме того, спикер польского правительства Петр Мюллер сообщил, что польские власти будут требовать санкций против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь. В частности, речь будет идти о запрете на полеты в пределах ЕС.

Не исключил пресс-секретарь также возможности активизации статьи 4 договора НАТО, предусматривающей консультации в случае угрозы одному из союзников.

Формализация такого типа действий, по его словам, станет следующим шагом.

Источник: Polskie radio Bialystok

Фото: Straż Graniczna