Полицейские польского воеводства Подляшье задержали еще 23 человек, которые нелегально находились в стране.
Иностранцев заметили на окраинах Цисовки, Крушинян и Милейчиц.
Всего с начала миграционного кризиса правоохранители задержали в этом регионе почти 4 500 нелегалов и около 260 человек, которые способствовали их попаданию в страну.
Как сообщают местные СМИ, задержанные в Подляшье “курьеры” перевезли на своих автомобилях более тысячи мигрантов.
Сообщение о том, что несколько десятков иностранцев силой прорвали заборы в окрестностях Кринек и Беловежи, появилось вечером 9 ноября.
Часть людей пограничники успели вернуть к линии границы. Остальных продолжили искать.
Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября.
В этот день несколько сотен мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока, в сопровождении белорусских силовиков двинулись к границе с Польшей и пытались прорвать ее силой.
Войска территориальной обороны Польши стянули к границе более 12 тыс. солдат.
10 ноября в стране начало действовать чрезвычайное положение, которое ввели сроком на один месяц.
В этот же день Польша заявила, что закроет границу с Беларусью, если та не прекратит усугублять миграционной кризис на границе между странами.
Кроме того, спикер польского правительства Петр Мюллер сообщил, что польские власти будут требовать санкций против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь. В частности, речь будет идти о запрете на полеты в пределах ЕС.
Не исключил пресс-секретарь также возможности активизации статьи 4 договора НАТО, предусматривающей консультации в случае угрозы одному из союзников.
Формализация такого типа действий, по его словам, станет следующим шагом.
Источник: Polskie radio Bialystok
Фото: Straż Graniczna