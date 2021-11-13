Ситуация на украинско-российской границе: США провели консультации

В последние дни США провели консультации по поводу ситуации на границе между Украиной и Россией с ЕС, Киевом, а также – Москвой.

Об этом во время брифинга в Белом доме 12 ноября сказала пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

– Мы провели активные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной, о нашей обеспокоенности по поводу этих отчетов. Обсудили российскую милитаризацию, действия и риторику по отношению к Украине, – сообщила Псаки.

Она добавила, что Вашингтон контактировал с российскими официальными лицами по теме Украины, а также – об отношениях между США и Россией в целом.

Псаки подчеркнула, что США поддерживают Украину и осуждают российскую агрессию.

Ранее Франция предупредила представителей российского правительства о серьезных последствиях для РФ при любом ущербе территориальной целостности Украины.

По данным главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, на Донбассе на постоянной основе воюет около 2,1 тыс. военнослужащих ВС России.

Власти США заявили, что обеспокоены из-за стягивания войск России возле украинских границ. Вашингтон предупредил европейских партнеров о том, что Россия может повторить произошедшее в 2014 году.