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Власти Майами будут выплачивать жителям дивиденды в биткоинах

Людмила Богданова редактор ленты
Власти Майами будут выплачивать жителям дивиденды в биткоинах

Мэр американского города Майами сообщил, что власти будут выплачивать местным жителям дивиденды в биткоинах. Город первым в США введет такую ​​инициативу.

Доход будет поступать от размещения криптовалюты MiamiCoin — городской цифровой валюты, запущенной в начале августа этого года. За это время город заработал на ней более $21 млн.

– Мы будем первым городом в США, который выплатит биткоин как дивиденд непосредственно своим жителям, – сообщил мэр Фрэнсис Суарес.

Жители Майами смогут получить платежи через цифровой кошелек. Власти города будут работать с разными биржами, чтобы люди могли зарегистрироваться и пройти верификацию.

Суарес подчеркнул, что в досрочной перспективе благодаря такой инициативе жителями Майами не придется платить налоги.

Криптовалюту MiamiCoin в Майами запустили в августе в рамках проекта CityCoins. Мэр города давно высказывался в поддержку криптовалют и предполагал, что MiamiCoin принесет миллионную прибыль.

По условиям, 30% доходов от криптовалюты поступают на цифровой кошелек мэрии города. Вырученные средства обещают тратить на нужды города, в частности для решения проблем бездомных и финансирования полиции.

Кроме Майами, городскую криптовалюту создали также в Нью-Йорке, она называется NYCCoin.

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Источник: Coindesk

Фото: Pexels

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