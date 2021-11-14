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Факты / Мир / Мировые новости

На границе с Беларусью погиб польский военный

Абрамова Юлия редактор ленты
Ситуація на польсько-білоруському кордоні

На границе с Беларусью погиб польский солдат.

Как сообщило командование подразделения, “смерть наступила не во время исполнения служебных полномочий”. Однако точной причины пока не сообщили.

— Во время действий вблизи польско-белорусской границы произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат 17 Великопольской механизированной бригады, — сообщили военные.

По предварительным данным, произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата.

— Контакта с мигрантами на границе у солдата не было, — добавили на границе.

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Уже около недели мигранты из Беларуси пытаются прорваться в Польшу, однако пограничники пытаются удержать поток нелегалов. Министр иностранных дел Денис Монастырский убежден, что миграционный кризис спровоцировал президент России Владимир Путин.

По мнению главы МИД, она искусственно спровоцирована, а цель потока нелегалов – весь Европейский Союз, а не Польша.

Фото: Getty Images

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