На границе с Беларусью погиб польский солдат.

Как сообщило командование подразделения, “смерть наступила не во время исполнения служебных полномочий”. Однако точной причины пока не сообщили.

— Во время действий вблизи польско-белорусской границы произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат 17 Великопольской механизированной бригады, — сообщили военные.

По предварительным данным, произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата.

— Контакта с мигрантами на границе у солдата не было, — добавили на границе.

Уже около недели мигранты из Беларуси пытаются прорваться в Польшу, однако пограничники пытаются удержать поток нелегалов. Министр иностранных дел Денис Монастырский убежден, что миграционный кризис спровоцировал президент России Владимир Путин.

По мнению главы МИД, она искусственно спровоцирована, а цель потока нелегалов – весь Европейский Союз, а не Польша.