Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через Украину даже в том случае, если Северный поток-2 будет принят в эксплуатацию.

И.о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас напомнил, что решение о принятии в эксплуатацию остается за Федеральным сетевым агентством.

– Мы взяли на себя политические обязательства, что этот трубопровод не должен использоваться для давления на Украину. Мы хотим надежных, долгосрочных, закрепленных контрактами поставок газа и контрактов для Украины на транзит, — сказал Маас в интервью Rheinische Post.

В ФРГ против проекта Северный поток-2 выступают зеленые и разные природоохранные организации.

Для запуска газопровода необходимо получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора – Федерального сетевого агентства. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что запуск может затянуться до 8 мая 2022 года из-за рассмотрения решения немецкого регулятора Европейской комиссией.

Строительство Северного потока-2 полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод состоит из двух нитей общей мощностью 55 млрд куб. м в год, пролегающих от побережья России через Балтийское море в Германию.

Палата представителей США включила в закон о расходах на безопасность в 2022 году (NDAA) поправки, которые будут противодействовать реализации российского газопровода Северный поток-2. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американским депутатам.

Источник: Rheinische Post