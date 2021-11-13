Загрязнение воздуха в Дели: неделю детей не будут пускать в школу

В Индии, в Дели, объявлено о закрытии школ на 7 дней из-за повышенного уровня загрязнения воздуха.

По распоряжению столичных властей на четыре дня прекращены любые строительные работы, а всем государственным служащим приказано перейти на работу из дома. Частный бизнес должен будет соблюдать это правило.

— С понедельника школы будут закрыты, чтобы дети не дышали загрязненным воздухом, — приводит издание слова первого министра Дели Арвинда Кеджривала.

В субботу, 13 ноября, в Дели зафиксировали резкое увеличение загрязненности воздуха, что в результате превысило уровень нормы в 20 раз.

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Накануне крупную реку в северной Индии Джамну (Ямуну) покрыла ядовитая пена. Река и так является одним из самых загрязненных водных путей в стране.

Правительство города возложило ответственность за образование пены в воде на промышленные компании, которые сбросили отходы в реку на прошлой неделе.

Правда, это не помешало нескольким индуистским верующим искупаться в реке, чтобы отметить Чхат Пуджа, четырехдневный фестиваль подъема молитв Солнцу.

Загрязнение нарушило водоснабжение части города, по словам местных властей, которые не сообщили, сколько домохозяйств пострадало.

Источник: Times of India