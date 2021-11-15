Действия Беларуси отвлекают внимание от активности РФ на границе с Украиной — Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой Министерства иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Американский политик выразил уверенность, что действия режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко омрачают внимание от действий Российской Федерации на границе с Украиной.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госдепартамента США. По данным учреждения, Блинкен подтвердил поддержку Америки Польше из-за миграционного кризиса, вызванного действиями Беларуси.

— Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и имеют цель отвлечь внимание от деятельности России на границе с Украиной, — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Госсекретарь США и министр Польши осудили инструментализацию мигрантов, призвав Лукашенко обеспечить права человека и главные свободы белорусского народа.

Блинкен выразил благодарность Рау за активную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины. В Госдепартаменте США отметили, что Америка, Польша, другие страны намерены подавить военную агрессию Москвы и преступную деятельность России.