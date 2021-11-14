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Хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали тысячи фейковых писем

Абрамова Юлия редактор ленты
Хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали тысячи фейковых писем

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало факт взлома электронной почты ведомства. Киберпреступники разослали от имени ФБР десятки тысяч фейковых писем, в которых содержалось предупреждение о возможной кибератаке.

Поддельные электронные письма приходили, вероятно, с официального адреса электронной почты бюро, оканчивающегося на ic.fbi.gov, говорится в заявлении бюро.

Хотя пострадавшие системы были отключены, в ФБР уточнили, что проблема еще не решена.

Как ФБР, так и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности осведомлены об инциденте, говорится в заявлении ФБР.

Организация по отслеживанию угроз Spamhaus Project в своем твиттере привела копию фейкового письма за подписью министерства внутренней безопасности, которое заканчивалось предупреждением о возможной кибератаке.

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Российские хакеры атаковали американскую компанию New Cooperative в штате Айова и требуют $5,9 млн за разблокировку компьютерной сети, в которой содержится вся информация о поставках продуктов и график кормления миллионов кур, свиней и рогатого скота.

Фото: Dreamstime

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