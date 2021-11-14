Хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали тысячи фейковых писем

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало факт взлома электронной почты ведомства. Киберпреступники разослали от имени ФБР десятки тысяч фейковых писем, в которых содержалось предупреждение о возможной кибератаке.

Поддельные электронные письма приходили, вероятно, с официального адреса электронной почты бюро, оканчивающегося на ic.fbi.gov, говорится в заявлении бюро.

We have been made aware of “scary” emails sent in the last few hours that purport to come from the FBI/DHS. While the emails are indeed being sent from infrastructure that is owned by the FBI/DHS (the LEEP portal), our research shows that these emails *are* fake. — Spamhaus (@spamhaus) November 13, 2021

Хотя пострадавшие системы были отключены, в ФБР уточнили, что проблема еще не решена.

Как ФБР, так и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности осведомлены об инциденте, говорится в заявлении ФБР.

Организация по отслеживанию угроз Spamhaus Project в своем твиттере привела копию фейкового письма за подписью министерства внутренней безопасности, которое заканчивалось предупреждением о возможной кибератаке.

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