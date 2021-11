Хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали тысячи фейковых писем

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало факт взлома электронной почты ведомства. Киберпреступники разослали от имени ФБР десятки тысяч фейковых писем, в которых содержалось предупреждение о возможной кибератаке.

Поддельные электронные письма приходили, вероятно, с официального адреса электронной почты бюро, оканчивающегося на ic.fbi.gov, говорится в заявлении бюро.

We have been made aware of “scary” emails sent in the last few hours that purport to come from the FBI/DHS. While the emails are indeed being sent from infrastructure that is owned by the FBI/DHS (the LEEP portal), our research shows that these emails *are* fake.

— Spamhaus (@spamhaus) November 13, 2021