На саммите COP26 в Глазго заключили соглашение, направленное на предотвращение опасных изменений климата.

Климатический пакт Глазго — первое в истории соглашение, где четко спланировано сократить уголь, худшее ископаемое топливо для парниковых газов.

Соглашение также требует срочного сокращения выбросов и обещает больше денег для развивающихся стран, чтобы помочь им адаптироваться к климатическим воздействиям.

В документе записано ограничение повышения температуры до 1,5°C.

Обязательство постепенно отказаться от угля, включенного в предыдущие проекты переговоров, привело к драматическому завершению после того, как Индия выступила против этого.

Министр климата Индии Бхупендер Ядав спросил, как развивающиеся страны могут пообещать постепенно отказаться от субсидий на уголь и ископаемое топливо, когда им “еще справиться со своими программами развития и ликвидацией бедности”.

В конце концов страны согласились постепенно сократить, а не исключить уголь, на фоне выражения некоторых разочарований. Президент COP26 Алок Шарма сказал, что ему “глубокое сожаление” за то, как разворачивались события.

Ранее в ходе климатического саммита 40 стран согласились постепенно отказаться от использования угля. Свою подпись также поставила и Украина, находящаяся в списке крупных стран-потребителей угля.