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В Египте – нашествие скорпионов: есть погибшие, сотни людей пострадали

Юлия Соколова редактор ленты
Скорпіони

В курортном городе Асуан (Египет) от укусов скорпионов погибли по меньшей мере три человека, еще сотни пострадали.

Нашествие скорпионов в южном египетском городе началось после мощных штормов. Ливни регулярно вымывают скорпионов, а иногда и змей, на улицы. В прошлую пятницу грозы и град в районе реки Нил были особенно сильными.

Из-за непогоды скорпионы расползлись по улицам и домам местных жителей. По данным министерства здравоохранения страны, от укусов скорпионов пострадали около 450 человек.

В селах, расположенных вблизи гор и пустынь, медицинским центрам предоставили дополнительные дозы противоядия. Людей призывают оставаться дома и избегать мест, где много деревьев.

Медиков в стране отзывают от вакцинации населения, чтобы помогать пациентам, пострадавшим от укусов скорпионов.

В Египте водятся скорпионы рода Андроктонус (толстохвостые скорпионы – Androctonus crassicauda). Они считаются одними из самых опасных и смертоносных в мире. Яд такого скорпиона может убить человека менее чем за час.

Среди симптомов, проявляющихся у жертв укусов, — затрудненное дыхание, мышечные спазмы и подергивание головой.

Противоядие обычно используют как профилактическую меру до появления таких симптомов. Однако оно может быть эффективным даже после ухудшения состояния человека.

Недавно в американском городе Санта-Роза (штат Калифорния) под одним из жилых домов отловили более 90 гремучих змей. Кубло под своим домом обнаружила местная жительница.

Источник: BBC

Фото: Depositphotos

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