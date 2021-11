В курортном городе Асуан (Египет) от укусов скорпионов погибли по меньшей мере три человека, еще сотни пострадали.

Нашествие скорпионов в южном египетском городе началось после мощных штормов. Ливни регулярно вымывают скорпионов, а иногда и змей, на улицы. В прошлую пятницу грозы и град в районе реки Нил были особенно сильными.

Из-за непогоды скорпионы расползлись по улицам и домам местных жителей. По данным министерства здравоохранения страны, от укусов скорпионов пострадали около 450 человек.

В селах, расположенных вблизи гор и пустынь, медицинским центрам предоставили дополнительные дозы противоядия. Людей призывают оставаться дома и избегать мест, где много деревьев.

Медиков в стране отзывают от вакцинации населения, чтобы помогать пациентам, пострадавшим от укусов скорпионов.

