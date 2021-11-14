Европейский Союз должен укрепить связи со странами-единомышленниками, пересмотреть свою газовую зависимость от России и заблокировать запуск российского газопровода Северный поток-2.

Такое мнение выразила в статье для британского издания The Telegraph министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Она призвала ЕС пересмотреть стратегический подход к России, в частности, заблокировав сертификацию Северного потока-2.

Элизабет Трасс подчеркнула, что этот газопровод может подорвать безопасность в Европе.

Ранее США и Великобритания предупреждали, что проект Северный поток-2 может сделать Европу более зависимой от российского газа и усилить давление на Украину, нивелировав ее роль как страны-транзитера.

– Я хочу, чтобы к нам присоединились наши друзья со всей Европы. Это означает, что мы вместе, например, будем противостоять строительству газопровода Северный поток-2. Он может подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над странами, которые зависят от ее газа. И это, несмотря на пандемию, которая напомнила нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров, — отметила Элизабет Трасс.

Она призвала европейские страны углублять связи с государствами, которые соблюдают правила свободного рынка.

– В это критическое время мы должны углублять наши инвестиционные и торговые связи со странами, придерживающимися правил и позволяющими процветать свободной рыночной экономике. Мы не можем и никогда не будем помогать тем, кто хочет подорвать свободу и демократию, — заявила глава МИД Великобритании.

В этой же статье она затронула тему миграционного кризиса на границе между странами ЕС и Беларусью. По словам Трасс, именно на Кремле и президенте РФ Владимире Путине лежит ответственность за то, чтобы положить конец этому искусственно созданному кризису. Глава МИД добавила, что ситуация с мигрантами призвана подорвать региональную безопасность и отвлечь внимание от ряда нарушений прав человека, которые осуществляет режим Александра Лукашенко.

– Мы стоим бок о бок не только с Польшей, которая несет на себе основное бремя этого позорного искусственно созданного миграционного кризиса, но и с другими странами Вышеградской четверки – Венгрией, Словакией и Чехией – и нашими друзьями в Прибалтике и Украине, — подчеркнула политик.

По словам Элизабет Трасс, именно этот миграционный кризис должен подтолкнуть страны ЕС к снижению энергетической зависимости от России.

В октябре Украина подала заявки на участие в сертификации компании Nord Stream-2 AG, являющейся оператором Северного потока-2. Заявки немецкому регулятору направили НАК Нафтогаз Украины и Оператор ГТС Украины. Если немецкий регулятор примет их, это обяжет учитывать позицию Украины при сертификации.

Недавно в Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что Украина может получить совещательный голос при сертификации российского газопровода.

Тем временем Палата представителей США внесла в закон о расходах на безопасность в 2022 году поправки, которые будут противодействовать запуску Северного потока-2.

Источник: The Telegraph