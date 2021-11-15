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Американский генерал связал ситуацию на границе Беларуси с агрессией РФ в Украине

Валентина Летяк редактор ленты
Бен Ходжес

Вооружение мигрантов вдоль границы Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией связано с активностью России в Украине и вокруг нее, считает экс-командующий войсками США в Европе, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал Бен Ходжес.

– Это не совпадение. Это либо прощупывание, либо дестабилизация, либо отвлечение внимания, либо все вышеперечисленное, – сказал он.

Американский генерал отметил, что эти действия могут отвлекать внимание от того, что Россия делает в Украине.

По его словам, в Европе также побаиваются, что Россия или Беларусь отключат газ в ноябре-декабре, то есть в разгар отопительного сезона.

– Тем не менее, ЕС не будет противостоять Кремлю, потому что для них этот пограничный кризис между Беларусью и Польшей связан с газом больше, чем с защитой границ ЕС, – добавил Ходжес.

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Накануне польские пограничники сообщили, что белорусские силовики готовят мигрантов к масштабной попытке прорыва границы, для этого раздают им соответствующее оборудование и газ.

А уже сегодня, 15 ноября, в Польшу в районе пункта пропуска Кузница пыталась прорваться большая группа мигрантов. Были слышны выстрелы.

Источник: РБК-Украина

Фото: Getty Images

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