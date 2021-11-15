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Угрозы, газ и мигранты – российские приемы ведения войны — генерал Ходжес

Валентина Летяк редактор ленты
Нелегали на кордоні

Последние перемещения и развертывания сил РФ на границе с Украиной – это последняя фаза постоянного наращивания возможностей и давления в регионе, которые никогда не прекращалась.

Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес – бывший командующий войсками США в Европе, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа.

– Россияне действительно останавливаются только тогда, когда их останавливают. В общем, это классические российские “приемы ведения войны”: использование всевозможных инструментов, рычагов влияния, угроз, языка, дезинформации, мигрантов. Российский газ явно является “оружием”, и это тоже часть этого “кремлевского микса”, – сказал он.

По его словам, все это направлено на дестабилизацию ЕС и представление Украины Западу как “несостоявшегося государства”.

Поэтому Ходжес считает оправданной обеспокоенность администрации США происходящим на границе Украины и России.

Источник: РБК-Украина

Фото: Getty Images

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