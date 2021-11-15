Германия осудила нарушение прекращения огня со стороны российских наемников на Донбассе. В результате обстрела поселка Невельское пострадал водитель-санитар, а местные дома разрушены.

Об этом сообщило посольство Германии в Украине на своей странице в социальной сети Twitter. По данным учреждения, боевики применили запрещенное Минскими договоренностями оружие.

– Недалеко от населенного пункта Невельское вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие. Были разрушены два автомобиля Медицинских сил ВСУ, а два санитара ранены, — говорится в сообщении учреждения.

Посольство Германии в Украине осудило нарушение договоренностей по прекращению огня и гуманитарного международного права со стороны пророссийских сил.

В посольстве призвали Российскую Федерацию соблюдать Минские договоренности, прекратить обстрелы и соблюдать мир на Донбассе.

Обстрел Невельского

Прокуратура открыла уголовное производство из-за обстрела Невельского, которое произошло в ночь с 13 на 14 ноября. Российские вооруженные формирования применили минометы, запрещенные Минскими договоренностями.

Боевики вели огонь в направлении жилых домов. По данным Министерства внутренних дел, в результате обстрела повреждены девять домов, трое из них полностью разрушены.

Под завалами одного из них оказались местные жители Невельского — 65-летний мужчина и 63-летняя женщина, которых удалось спасти.