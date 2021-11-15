Североатлантический Альянс до сих пор не достиг консенсуса по поводу вступления Украины. Об этом в интервью сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что вступление Украины в Альянс возможно, когда его поддерживают все 30 государств-членов НАТО. По его словам, для этого также необходимо соответствовать стандартам.

— Чтобы стать членом НАТО, необходимо соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 членов должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет, — подчеркнул он.

В то же время Столтенберг признал разочарование украинцев по поводу обещания членства НАТО еще в 2008 году, которое через 13 лет до сих пор остается невыполненным.

Также генсек отметил, что Украина укрепила отношения с Альянсом, но пока не подпадает под действие пятой статьи устава, предусматривающей коллективную оборону.

В октябре Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран поддержать усилия Украины по ускорению вступления в НАТО.

Делегаты ПА НАТО приняли антироссийскую резолюцию, обвинили Кремль в нарушении международного права и предложили ввести новые санкции против РФ. Резолюции Парламентской ассамблеи учитываются в штаб-квартире Североатлантического Альянса и правительствах стран-участниц.

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Источник: Axios