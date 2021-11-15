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Взрыв такси в Ливерпуле: власти Британии подняли уровень террористической угрозы

Мария Степанюк редактор ленты
Поліція Великої Британії

В понедельник, 15 ноября, власти Великобритании подняли уровень угрозы в стране до второй по величине после того, как полиция заявила, что взрыв в такси возле больницы Ливерпуля, в результате которого один человек погиб, а другой был ранен, был вызван самодельной бомбой .

Следователи заявили, что рассматривают взрыв в Ливерпуле как террористический инцидент, но мотивы неизвестны.

Объединенный центр анализа терроризма поднял уровень угрозы в Соединенном Королевстве со значительного — то есть нападение возможно — до серьезного, то есть очень вероятно, после второго смертельного инцидента в Великобритании за календарный месяц.

15 октября депутата-консерватора Дэвида Эмесса ранили ножом в собственном избирательном округе к востоку от Лондона. 69-летнего политика ранил неизвестный во время встречи в методистской церкви с избирателями. Политик скончался на операционном столе.

Полиция назвала нападение на Эмесса террористическим актом.

А в воскресенье, 14 ноября, в Ливерпуле прогремел взрыв возле женской больницы. Пассажир такси погиб, а водитель получил ранения.

Руководитель антитеррористической полиции на северо-западе Англии Расс Джексон сказал, что взрыв был вызван “возгоранием взрывного устройства”, которое было у пассажира.

Премьер-министр Борис Джонсон осудил атаку на Ливерпульскую женскую больницу и заявил журналистам, что британский народ “никогда не будет напуган терроризмом”.

Полиция арестовала троих мужчин, а четвертого – в понедельник. Стражи порядка считают всех их сообщниками погибшего пассажира.

Источник: ABC News

Фото: Depositphotos

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