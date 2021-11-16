Миграционный кризис на польско-белорусской границе – первый за последние несколько лет случай подобного явления в Евросоюзе. Впервые за более чем 20 лет страна-член НАТО мобилизует свою армию в Европе.

До этого всю вторую половину лета нечто подобное творилось на белорусско-литовской границе. Государственная авиакомпания Беларуси свозит к границам ЕС мигрантов, желающих покинуть свои страны по разным причинам.

Беларусь обещает мигрантам простой маршрут, и они пользуются возможностью, не догадываясь, что становятся частью большой политической игры. Литва первой пустила крупную партию мигрантов, затем вынуждена была закрыть границы.

Примечательно, что мигранты не понимают, где они оказались. Даже перед полицейской границей в Польше скандируют название страны, куда хотят попасть.

Польша впускать мигрантов отказывается именно поэтому, фактически, поток – искусственный, созданный с целью дестабилизировать страну.

Днем раньше, когда мы заезжали в Польшу, нам удалось ощутить все напряжение на себе. Как только заработал роуминг, мне на телефон пришла СМС-рассылка от польского мобильного оператора. Честно говоря, текст шокирует.

— Польская граница закрыта. Белорусские власти вам лгут. Возвращайтесь в Минск. Не принимайте никакие таблетки от белорусских солдат.

Вот о таблетках выглядит особенно устрашающе. Так Европа меня еще не встречала.

Вообще, чем ближе к восточной границе, тем больше на автодорогах полицейских автомобилей и армейских траков, наполненных солдатами. Они двигаются мощными колоннами.

На самой границе стоят блокпосты полиции и армии. Поляки создали 5-километровую полосу вдоль границы, где был введен режим чрезвычайной ситуации. Журналистов туда не пускают. Местным разрешают проезжать, но автомобили тщательно проверяют, потому что мигрантов ловили даже в каретах скорой помощи.

Мигранты в это время накапливаются в нейтральной полосе между двумя странами. Белорусские пограничники и силовики дают им кое-какую пищу, медикаменты, немного дров, но еще больше – средств для разрезания колючей проволоки, которые те применяют, чтобы прорываться через польскую границу.

Kolejne próby forsowania granicy przez migrantów w rejonie Kuźnicy. pic.twitter.com/0Qv2K1RVcz — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Белорусские силовики помогают им в этих провокациях – слепят ночью польских полицейских лазером и стробоскопами, сопровождают мигрантов снайперами.

Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. ????????????????zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

В конце концов, Польша закрывает КПП Кузница на границе и блокирует его. Под угрозой – закрытие границы с Беларусью в целом. На дорогах Подлясского воеводства почти нет фур – все они идут через Литву. А дороги, где была куча транзитного транспорта, пусты как никогда. Такими отношения между странами еще не были.

У постов полиции мы встречаем коллег из Австрии. С Ларисой Экхардт обсуждаем, почему журналистов не пускают. Очевидно, именно для того, чтобы они не сняли выгодную для Беларуси картинку – как “злые поляки” не пускают несчастных людей. Именно это и есть цель Лукашенко, считает моя коллега.

– Это напоминает другие ситуации, когда Лукашенко пытался использовать людей ради своих политических амбиций. Например, как это было с Кристиной Тимановской, спортсменкой, которая была отозвана из Токио и не вернулась в Беларусь, а прилетела в Вену просить убежища. И мы именно это видим на границе сейчас, когда тысячи мигрантов используются только для того, чтобы давить на Евросоюз! Их используют, как игрушки, — говорит моя коллега.

Но почему именно миграционная тема? Экхардт считает, что это одна из слабостей Европейского Союза. Здесь до сих пор нет единого мнения о том, что делать с беженцами. Кроме всего прочего, это этический вопрос, вокруг него всегда много болезненных аспектов, которые заставляют людей расчувствоваться и давят на политиков.

— Вопрос миграции очень чувствительный в Европе, потому что до сих пор нет единых стандартов по обращению с миграцией в европейской политике. Это удачно используется Лукашенко, потому что он знает, что это очень болезненный вопрос, контроверсионный даже среди самих европейцев, поэтому он использует эту нестабильность, чтобы плодить еще больше нестабильности, – говорит Экхардт.

Однако зачем Лукашенко столько нестабильности в Евросоюзе, если он и так – вне европейского контекста? Сам он не признан Евросоюзом в качестве президента Беларуси, а против страны готовятся ввести пятый пакет санкций. Именно это и побуждает Лукашенко к тем действиям, к которым он и прибег, рассказывает нам украинский посол в Польше Андрей Дещица.

– Посадить за стол переговоров с Лукашенко лидеров Польши или лидеров Европейского Союза. Они не признают Лукашенко президентом, но если они хотят урегулировать ситуацию на границе без применения силы и решить это, они вынуждены будут вести переговоры с Лукашенко, признавая его как лидера государства, — говорит посол.

Он утверждает – Польша пока помощи не просила ни у кого, пытается держаться сама. Но с другими странами, в частности, с Украиной, консультировалась.

— Польша проводит консультации со своими партнерами, соседями, и обменивается информацией, которая сложилась на польско-белорусской границе. Пока она, насколько я знаю, не обращалась за дополнительной помощью, – говорит посол.

Но не только в этом дело, считает независимый белорусский обозреватель Игорь Кулей. Такие действия Беларуси – прямая месть Литве и Польше за системную поддержку белорусской оппозиции и активную работу с независимыми белорусскими медиа и общественными организациями.

— Мы должны четко понимать, что поток мигрантов организован белорусским режимом, властью, и он направляется туда, куда захочет Лукашенко, и он был направлен на Польшу для мести за позицию Варшавы, очень жесткую позицию по отношению к Минску, — говорит аналитик.

Фактически это прямая активность против режима Лукашенко. Он это понимает и атакует тех, кто для него является врагом. Но, по его мнению, европейцы навстречу требованиям Лукашенко не пойдут. Слишком большие ставки.

— Он считает, что нажав на них миграционным кризисом, сможет ослабить готовящиеся в ЕС санкции и выторговать еще что-то. Это расчет Александра Лукашенко. Александр Лукашенко не добьется никаких уступок со стороны Евросоюза. Потому что здесь четкое понимание, что то, что делает Лукашенко, посадка самолета с Протасевичем, миграционный кризис – это акты терроризма. С террористами ЕС не хочет разговаривать, не хочет торговаться, – уверен аналитик.

Но не в одном Лукашенко дело. Кулей считает, что за кризисом стоит Владимир Путин. Выгоден ли Путину этот кризис? Возможно, ведь фактически он единственный, кто может повлиять на Лукашенко напрямую. И он пользуется этим.

— Ему льстит, что ему звонит Меркель несколько раз в день и просит: “Ну Владимир, ну решите этот вопрос с Александром Лукашенко, вы же можете на него повлиять”. Конечно, он может! Ведь он сам подсанкционный политик, и, честно говоря, между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным не особо видна разница, как между политиками. И теперь Путин из-за несговорчивого маленького диктатора в центре Европы снова входит в большую политику, — рассуждает Кулей.

Аналогичного мнения придерживается польский эксперт-международник Петр Костинский.

— Он хочет, чтобы наш президент, наш премьер, правительство, чтобы мы сказали – белорусское направление нас не интересует, пусть он делает там все, что для него важно! Для Путина это также выгодная ситуация, когда у нас в Польше и ЕС есть внутренние проблемы… И без Путина здесь ничего не было бы на нашей границе…

Но что делать? Скоро холода и бесконечное противостояние на границе – невозможно. Правительство ЕС начало вводить санкции против возивших мигрантов авиакомпаний. В частности Белавиа и Turkish Airlines. Раздавались заявления, что под санкции может попасть и российский Аэрофлот.

И, о чудо! – поток мигрантов в Минск быстро начал уменьшаться. Более того, сейчас ЕС введет переговоры с несколькими странами происхождения мигрантов (например, Ираком), чтобы они забрали своих граждан обратно.

Но могли бы пустить мигрантов поляки или немцы? Город Мюнхен готов принять какую-то часть из них, но Польша не хочет их пропускать. Во-первых, это значит поддаться шантажу Лукашенко. А во-вторых, размышляет Петр Костинский, их слишком много.

— 1 тыс. в день, 7 тыс. в неделю, должны пускать всех? Сколько? 1, 5, 7, 10, или 100 тысяч? Мы будем принимать мигрантов, у него будет положительный финансовый результат, у нас будут проблемы, а у него все будет хорошо? – говорит эксперт.

Что интересно, поток мигрантов, ранее направленный на Литву, а теперь на Польшу – может быть направлен и в Украину.

– Есть такая опасность, что этих мигрантов на белорусско-польской границе Путин захочет перевести на украинско-польскую границу, – считает Петр Костинский.

Впрочем, такая вероятность невысока. Ведь если стоит вопрос о шантаже именно ЕС, в украинском участии уже нет нужды. Кроме того, Беларусь остается мощным торговым партнером Украины, в частности, в поставках горючего и энергетике.

В условиях перекрытия транзита из ЕС или введения новых санкций деньги украинских потребителей горючего Лукашенко вряд ли захочет терять. Как ни странно, тесная экономическая связь между двумя странами может стать сдерживающим фактором даже для эксцентричного диктатора.