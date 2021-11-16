Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси уже девять дней держит в напряжении весь Европейский Союз.

Государственная авиакомпания Беларуси свозит мигрантов, решивших покинуть свои страны по разным причинам. Последние, в свою очередь, становятся частью большой политической игры на границе с ЕС.

Украину ситуация беспокоит едва ли не больше всех, ведь с Беларусью она имеет 1 084 км общей границы.

Свое видение того, кому выгоден миграционный кризис на границе с Польшей, Фактам ICTV высказала независимая белорусская журналистка Татьяна Мартынова.

– Татьяна, чего, по вашему мнению, добивается Беларусь своими действиями на границе с Польшей?

– Добивается не только официальная Беларусь. Мы должны понимать, что это некий проект и Путина, и Лукашенко. Они добиваются, чтобы Европа пошла на переговоры с Лукашенко. Ведь вся эта история — не просто о беженцах. Какие там беженцы? Не надо путать беженцев, экономических эмигрантов, подготовленных боевиков и несчастных людей, убегающих от войны.

Поэтому очень важно, чтобы поляки выстояли. Если внимательно посмотреть на все видео, которые есть в сети, то увидим, что толпы мигрантов не имеют при себе ни топоров, ни кусачек. Им все это выдали на месте. Тысячи людей специально свозят туда партиями, чтобы потом они пошли штурмовать границу.

Этих людей размещают в лагерях в лесах под открытым небом, не пуская их обратно.

Obecnie cudzoziemcy wracają z przejścia granicznego w Bruzgach na teren wcześniejszego koczowiska znajdującego się kilkaset metrów dalej przy linii granicy. Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb????????.#zgranicy pic.twitter.com/edze9lUQNd — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Получается, что с одной стороны — поляки, вставшие на защиту границ ЕС. А с другой стороны эти эмигранты зажаты белорусскими силовиками. Или даже русскими, не побоюсь этого слова. Потому что там очень странный камуфляж: “зеленые человечки”, никаких опознавательных знаков. Ничего не напоминает вам?

В конце концов нам показывают картинки пропаганды. Да, уже есть погибшие. Есть сообщения о том, что умер 14-летний ребенок. Конечно, все это вызывает жалость, сочувствие. Давайте их спасем! И как только Запад скажет: окей, заходите, только не умирайте, будут сотни тысяч беженцев из Беларуси! Не тысячи, и не десятки, и не 15 тысяч, как сегодня.

Это адская история, шантаж, провокация и использование людей в качестве скота. Но эти люди тоже должны понимать, куда едут. Уже на сайтах стран Ближнего Востока, откуда едут эти беженцы, предупреждают о том, что это ловушка, но они все равно едут. Ко всему, еще и тянут за собой детей.

Понимаете, алгоритм случайных чисел – это такая вещь, которая в какой-то момент может так сработать, что никто ничего не сможет поделать. В отчаянии трое, четверо, пятеро или десять иракцев либо курдов могут отобрать оружие у этих “зеленых человечков”. И мы получим такую кровавую баню на границе Беларуси и Польши, которая нам и не снилась. И никто ничего не сможет контролировать. Ситуация будет развиваться независимо от желания организаторов этого процесса.

– Какое значение имеет заинтересованность России в миграционном кризисе?

– Это давление на Запад, расшатывание ситуации внутри ЕС. Мы должны понимать, что Россия сильнее любой страны ЕС, но, вместе с тем, она слабее ЕС и НАТО. И для нее главное – расшатать ситуацию. Чтобы Германия начала ссориться с поляками. А у поляков и так не все в порядке, ведь мы помним, что они отказались от судебной реформы по лекалам ЕС.

Поэтому цель России – посеять распри и недоверие между странами ЕС. Разделяй и властвуй, ничего нового.

– Может ли Беларусь направить вектор активности с польской границы на украинскую?

– Беларусь может все. Это обезьяна с гранатой в руках. Вы понимаете, что власть в Беларуси захвачена сумасшедшим? С одной стороны, речь о четырех миллиардах товарооборота. Поэтому, собственно, Беларусь не спешит признавать Крым, кто бы что ни говорил. А во-вторых, это будет означать, что экономические отношения будут прерваны.

Пойдет ли на это Лукашенко? Не думаю. Но если у него не останется выбора, если, опять же, дожмет Вова (президент РФ Владимир Путин. – Ред.), то он способен на все.

– С какой целью могут давить на Украину?

– Если беженцы пойдут через границу Беларуси и Украины, что должна делать Украина? Бросать свое Большое строительство и строить стену на границе с Беларусью.

Украину могут поставить в условия шантажа и провокации. Тогда украинские власти будут вынуждены забирать какие-то силы с Донбасса и других участков и перенаправлять на границу с Беларусью. Здесь в любом случае выиграет Путин.

– То есть главная цель – все же “легализация” Лукашенко?

– Что заявляет уже второй день Германия, ее лидеры, политики и общественные деятели? “Какой ужас, какой ужас, Германию не поддерживают. А разместим этих беженцев на территориях стран, граничащих с ЕС, не в ЕС. Будем делать хабы, а потом решать, кого пускать, а кого – нет”.

Уже упоминали об Украине и Молдове на ведущих порталах и телевидении Германии. То есть это продается сегодня немецкому избирателю. А Лукашенко, такой красавец, сейчас заявит: “Окей, ребята, я готов! Только дайте денег, снимите санкции и признайте меня президентом”.

Здесь все играют свою политическую игру. Пугает другое. Ни в одной из этих шахматных партий не участвуют народы наших стран – ни вашей, ни моей, ни этих бедных жителей с Ближнего Востока.

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны двинулись несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока.

Впоследствии представитель Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильс Шмидт заявил, что мигранты из Беларуси могли бы ждать в Украине рассмотрения заявок на убежище.

На такое заявление резко отреагировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, предложив социал-демократам разместить мигрантов у себя.

13 ноября власти немецкого Мюнхена выступили с предложением принять мигрантов с белорусско-польской границы.

Из-за миграционного кризиса на границе 15 ноября ЕС утвердил критерии новых санкций против лиц и организаций Беларуси, связанных с созданием коллапса на границе Беларуси и Польши.