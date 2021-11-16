Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила объяснение от Министерства юстиции Грузии о том, почему ей не разрешили посетить экс-президента страны, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

В ведомстве отмечают, что к нему допускают лишь тех визитеров, которые предусмотрены Кодексом Грузии О заключении под стражу.

Такие ограничения там объясняют “состоянием здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от получения жизненно важных медицинских услуг, а также обязательством пенитенциарного учреждения по обеспечению его здоровья и безопасности”.

Не увенчались успехом и попытки Людмилы Денисовой встретиться с руководителем пенитенциарного учреждения №18, а также главным врачом медицинского учреждения тюрьмы.

Омбудсмен не получила ответа на эту просьбу в течение четырех часов ожидания.

Однако Уполномоченной Верховной Рады по правам человека удалось получить новое письмо от Михеила Саакашвили.

– В письме Саакашвили сообщает, что уже третий день почти не встает с постели, а результаты его анализов ухудшаются. В палате, где находится Михеил, отсутствует медицинское оборудование и даже кнопка вызова врача. Медицинский консилиум и личного врача к нему не допускают, – кратко пересказывает содержание письма Людмила Денисова.

В Минюсте Грузии объяснили, почему Денисову не пустили к Саакашвили / 2 фотографии

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся впервые с 2013 года.

В тот же день в знак протеста против обвинения политик объявил голодовку.

11 октября врач Михеила Саакашвили сообщил об ухудшении состояния его здоровья. Медик заявил, что Саакашвили имеет редкое наследственное генетическое заболевание крови, при котором голодовка является опасной.

11 ноября омбудсмен Украины Людмила Денисова обнародовала видеозапись в подтверждение факта пыток и жестокого обращения с Саакашвили во время его перемещения в пенитенциарное учреждение №18 в Глдани.

Утром 16 ноября уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что ей не разрешили посетить экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме.

В настоящее время в Грузии продолжаются судебные заседания по делу Саакашвили. Происходят они без его участия. В пенитенциарной службе поясняют, что такие меры применяют, чтобы не рисковать здоровьем задержанного.

Источник: Людмила Денисова