Вода затопила мосты: в Канаде целый город эвакуируют из-за наводнения

В Канаде целый город эвакуировали из-за масштабного наводнения. Речь идет о Мерите, расположенном в провинции Британская Колумбия.

Соответствующий приказ издали власти города. Вода затопила два моста через реку Колдуотер, а паводковые воды препятствуют доступу к третьему мосту.

Высокий уровень воды вывел из строя городскую очистную станцию ​​на неопределенный срок. Власти Мерита предупреждают граждан, что дальнейшее пребывание в городе может быть опасно для жизни и здоровья.

Администрация города создала пункты сбора, где провела эвакуацию людей с проблемами передвижения, а также тех, кто не имеет доступа к транспортным средствам или не может найти альтернативный транспорт.

– Для вашей собственной безопасности вы должны покинуть Мерит. Пожалуйста, предложите помощь своим друзьям, семьям и соседям, управляйте безопасно и берегите себя. Мы снова встретимся друг с другом в наших домах, как и положено, – заявила мэр Линда Браун.

В городе Мэри проживает более 7 тысяч человек. Летом этого года здесь была зафиксирована аномальная жара, вызвавшая лесные пожары.

Последние несколько дней юг провинции Канады Южная Колумбия заливает дождями. Большое количество осадков повлекло за собой оползни, это на несколько часов заблокировало людей на трассе неподалеку от города Агасис.

Для их спасения привлекли военный вертолет. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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Источник: сайт города Мерит