Запад должен выбирать между российским газом и поддержкой Украины — Борис Джонсон

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил, что Запад предстанет перед выбором между зависимостью от российского газа и защитой Украины на фоне напряженности на границах Восточной Европы.

В сообщении европейским странам, которые зависят от российского газа, премьер-министр высказал предположение: Владимир Путин может ограничить поставки через трубопроводы в Восточной Европе, если Запад сообщит о своем намерении защищать Украину.

Он также обвинил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, союзника России, в “отвратительной” попытке спровоцировать миграционный кризис на границе с Польшей, чтобы подорвать европейское единство.

Теперь ожидается, что министры иностранных дел ЕС расширят санкции против Беларуси, включив в них авиакомпании, туристических агентов, которые помогают заманивать мигрантов в Европу, в рамках того, что называют гибридной атакой.

– Когда польские друзья обратились к нам за помощью в решении искусственного кризиса на их границе с Беларусью, мы быстро ответили. Вскоре придется выбирать между тем, чтобы потреблять все больше российских углеводородов из новых гигантских трубопроводов и отстаивать Украину, мир и стабильность.

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Ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий подчеркнул, что сейчас осуществляется гибридная операция РФ, в которой мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой. Он рассказал, как Варшава реагирует на эту миграционную атаку.