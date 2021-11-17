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Факты / Мир / Мировые новости

Имел психическое расстройство и принял христианство: полиция о террористе из Ливерпуля

Мария Степанюк редактор ленты
Теракт у Ліверпулі - Емад аль-Свілмін

Полиция Великобритании раскрыла детали неудачного террористического акта в городе Ливерпуль. Стало известно, что его планировали семь месяцев.

По данным контртеррористической полиции, теракт готовил уже погибший уроженец Ирака 32-летний Эмад аль-Свилмин. В апреле мужчина арендовал недвижимость в городе и приобрел подходящие детали для самодельной бомбы.

Самодельное устройство аль-Свилмина сработало в машине такси возле больницы Ливерпуля в воскресенье, 14 ноября.

Руководитель контртеррористической полиции Расс Джексон рассказал, что они отследили ближайшего родственника аль-Свилмина, который сообщил, что мужчина родился в Ираке.

Джексон раскрыл некоторую информацию о самом террористе. В частности стало известно, что мужчина страдал от панических атак из-за психического заболевания.

В 2017 году аль-Свилмина арестовала за хранение ножа, после чего ему пришлось пройти курс в психиатрической лечебнице. Также известно, что мужчина раньше принял христианство.

После того, как его апелляция на отказ в статусе беженца не была удовлетворена, иракца приютили у себя на восемь месяцев супруги Хичкотт, которые являются волонтерами христианской организации. В комментарии BBC Элизабет Хичкотт рассказала, что ей очень “печально” и она “шокирована” воскресным инцидентом.

Женщина сказала: Мы просто любили его, он был хорошим парнем.

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Взрыв такси в Ливерпуле: власти Британии подняли уровень террористической угрозы

14 ноября в Ливерпуле прогремел взрыв возле женской больницы. Водитель увидел у пассажира на заднем сиденье устройство, похожее на взрывное, и выбежал из авто, закрыв в нем пассажира. Пассажир такси погиб, а водитель получил ранения.

Руководитель антитеррористической полиции на северо-западе Англии Расс Джексон сказал, что взрыв был вызван “возгоранием взрывного устройства”, которое было у пассажира.

Фото: Naija

Источник: ВВС

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