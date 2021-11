Полиция Великобритании раскрыла детали неудачного террористического акта в городе Ливерпуль. Стало известно, что его планировали семь месяцев.

По данным контртеррористической полиции, теракт готовил уже погибший уроженец Ирака 32-летний Эмад аль-Свилмин. В апреле мужчина арендовал недвижимость в городе и приобрел подходящие детали для самодельной бомбы.

He talked about Jesus passionately —Christain couple who opened their home to Liverpool suicide bomber, Emad Jamil Al Swealmeen explains pic.twitter.com/CTAjAW911p

