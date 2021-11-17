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Режим ЧС все ухудшил: в ООН обеспокоены критической ситуацией в Эфиопии

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Режим ЧС все ухудшил: в ООН обеспокоены критической ситуацией в Эфиопии

В Эфиопии на фоне введения режима чрезвычайного положения из-за гражданской войны незаконно удерживаются под стражей более тысячи человек.

Такое заявление сделала в своем отчете официальный представитель комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Лиз Троссел.

По ее словам, невинных людей арестовывали в Аддис-Абебе, Гондаре и Бахир Даре, а также в ряде других населенных пунктов.

В ООН настаивают на том, что эфиопов часто арестовывали под предлогом того, что те поддерживают Народный фронт освобождения Тыграя.

Как отметила представительница организации, введение режима ЧС резко ухудшило гуманитарной кризис, который наблюдается в Эфиопии.

— Власти используют борьбу с террором для арестов всех несогласных с их действиями, — добавила Троссел в своем докладе.

В ООН выразили обеспокоенность тем, что Тыграй находится в режиме гуманитарной блокады, от которого страдают сотни тысяч граждан.

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Источник: Укринформ

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