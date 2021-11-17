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Факты / Мир / Мировые новости

Армения и Азербайджан сообщили о потерях в результате боевых действий

Мария Степанюк редактор ленты
конфлікт Вірменії та Азербайджану

Армения и Азербайджан сообщили о потерях в результате последних боевых действий между странами.

Согласно заявлению министерства обороны Армении, азербайджанские войска захватили в плен 13 армянских солдат, а судьба еще 24 армянских военнослужащих остается неизвестной. Ереван официально признал гибель одного своего военного.

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели семерых азербайджанских солдат, среди которых один офицер. Еще десять военных получили ранения.

Бои между Азербайджаном и Арменией вспыхнули на границе Сюникской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана 16 ноября.

Обе стороны обвиняли друг друга в обострении ситуации на границе между двумя странами. Ереван обвинил Баку в масштабной кампании по дезинформации и в обстреле ее позиций вдоль границы с использованием артиллерии, бронетехники и орудий.

В Минобороны Азербайджана утверждают, что обстрелы возобновили со стороны Армении, которые азербайджанские солдаты успешно контратаковали.

Вечером 16 ноября состоялся телефонный разговор министров обороны Армении и РФ, после которого эскалация конфликта на армянско-азербайджанской границе прекратилась.

Это первое серьезное обострение с середины лета 2021 года.

Фото: MoD of the Republic of Armenia

Источник: Минобороны Армении, Минобороны Азербайджана

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