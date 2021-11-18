Евросоюз выделил гуманитарную помощь мигрантам в Беларуси

Евросоюз выделил €700 тыс. на гуманитарную помощь находящимся в Беларуси мигрантам.

Европейская комиссия выделила 200 тыс. евро на гуманитарное финансирование Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

— Финансирование является частью общего вклада ЕС в чрезвычайный фонд помощи при стихийных бедствиях, которым руководит МФКК. Это немедленное финансирование будет поддерживать МФКК и его национальное общество, Белорусский Красный Крест, в предоставлении столь необходимой гуманитарной помощи, включая продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи, — говорится в сообщении Европейской комиссии.

ЕС также мобилизовал дополнительно €500 тыс. на гуманитарное финансирование и поддерживает контакты со своими гуманитарными партнерскими организациями для использования этих средств.

Комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ЕС поддерживает своих гуманитарных партнеров, чтобы помочь находящимся на границе и в других районах Беларуси мигрантам.

— Призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон, чтобы добраться до этой большой группы беженцев и мигрантов и предоставить им срочную помощь, — отметил он.

Европейская комиссия готова предоставить дополнительное финансирование в ответ на четко установленные гуманитарные нужды, если гуманитарным партнерским организациям еще больше облегчат доступ к Беларуси.

Сотни мигрантов возле КПП Брузги — Кузьница на польско-белорусской границе покидают лагерь и движутся в неизвестном направлении в сопровождении белорусских силовиков. Об этом сообщили в пограничной службе Польши.

Источник: ec.europa.eu