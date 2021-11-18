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Джонсон считает, что вторжение России в Украину было бы трагической ошибкой

Абрамова Юлия редактор ленты
Джонсон считает, что вторжение России в Украину было бы трагической ошибкой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что вторжение России в Украину было бы трагической ошибкой.

Отвечая на вопрос о действиях Британии по защите Польши и Украины от России, Джонсон сказал, что это два разных случая.

По его словам, у Польши есть гарантия безопасности от НАТО, а Украина нет. Но важно, чтобы все стороны понимали цену просчета на границе.

– Я думаю, что было бы трагической, трагической ошибкой со стороны Кремля думать, что военным авантюризмом можно что-то выиграть, – сказал Джонсон во время общения с британскими парламентариями.

Напомним, ранее Джонсон предупредил европейские страны, что скоро придется выбирать между покупкой все большего количества энергоносителей из России или поддержкой Украины, мира и стабильности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 ноября заявил, что Россия имеет значительные военные силы у границы с Украиной, однако призвал не спекулировать о возможности масштабного вторжения.

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Ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий подчеркнул, что сейчас осуществляется гибридная операция РФ, в которой мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой. Он рассказал, как Варшава реагирует на эту миграционную атаку.

Источник: The Guardian

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