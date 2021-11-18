Польша не признает договоренности Меркель и Лукашенко относительно мигрантов – Дуда

Польша не будет признавать никаких договоренностей по урегулированию миграционного кризиса, достигнутых без ее участия. В частности, между исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Такую позицию высказал президент Польши Анджей Дуда и представители польского правительства.

Дуда рассказал, что общался по телефону с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Во время разговора он отметил, что не будет признавать договоренности без участия Польши.

– Мы – суверенная страна, которая имеет право самостоятельно решать о себе и мы без всяких условий будем реализовывать это, – подчеркнул Дуда.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин и Лукашенко посредством миграционного кризиса пытаются дестабилизировать Запад.

Также Моравецкий предполагает, что ситуация на белорусско-польской границе может являться средством для отвлечения внимания от подготовки РФ военного нападения на Украину.

Напомним, 17 ноября мигранты начали массово покидать лагерь, который они разбили вблизи КПП Брузги-Кузница. Их сопровождали представители белорусских спецслужб.

По состоянию на утро 18 ноября часть мигрантов остается у белорусско-польской границы.

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