В Израиле уборщик в доме министра обороны оказался иранским шпионом

Правоохранители Израиля обвинили в шпионаже мужчину, который работал уборщиком в доме министра обороны страны Бени Ганца. По их словам, он работал на хакерскую группу Black Shadow, которая, вероятно, связана с Ираном.

Минюст Израиля опубликовал обвинительный акт, в котором говорится, что 4 ноября был арестован 37-летний житель города Лод — Омри Горен Горочовски.

В ордере на его арест указано, что у него большая криминальная история, включающая пять приговоров и тюремное заключение за различные преступления, в том числе ограбление банка. Это привело к очень большим вопросам относительно того, как его наняли для работы в доме одного из высших офицеров безопасности Израиля.

Израильское агентство внутренней разведки Шабак (Shin Bet) сообщило, что Горочовски инициировал контакт с неназванным “иранским образованием” через социальные сети, присылая фотографии разных предметов из дома Ганца, в том числе снимки его компьютера. Там добавили, что Горочовски никогда не получал доступ к “секретным материалам”.

Горочовски вроде как связался с Black Shadow через Telegram примерно 31 октября с предложением передать информацию из дома Ганца.

— Используя фальшивое имя, подозреваемый идентифицировал себя как человека, работающего в доме министра обороны Израиля, и отметил свою способность помогать группе разными способами, — говорится в обвинительном акте.

Согласно обвинениям, Горочовски сказал представителю Black Shadow, что передаст информацию за “денежное вознаграждение”.

В Шабаке заявили, что попытка передачи информации была сорвана, а Горочовски арестовали спустя несколько дней после того, как он обратился к Black Shadow.

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В конце прошлого месяца хакеры Black Shadow заявили о кибератаке, направленной на израильского поставщика интернет-услуг, что привлекло широкое внимание местных СМИ. Сама хакерская группа не признавала никакой связи с Ираном.

Источник: Al Jazeera