Евросоюз обновил список безопасных стран для путешествий – пока без Украины

Совет Евросоюза обновил перечень стран, которым разрешены несущественные поездки в страны-члены ЕС.

В зеленый список добавили Индонезию, которой отменили ограничения на поездки. А вот Украина остается в красном списке.

По состоянию на 18 ноября в зеленом списке следующие страны: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Индонезия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности), а также специальные административные районы Китая – Гонконг и Макао.

В рекомендации Совета ЕС отмечается, что перечень стран в списке пересматривается каждые две недели и в зависимости от обстоятельств обновляется.

В то же время пребывание в красном списке страны допускает возможность для полностью вакцинированных ее граждан путешествовать. Соответствующие решения по странам вне зеленого списка принимает каждая страна-член ЕС самостоятельно.

9 ноября Совет ЕС исключил Украину из зеленого списка для путешествий из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Впрочем, ряд стран ЕС решили не закрывать границы полностью вакцинированным украинским путешественникам. Факты ICTV рассказывали об условиях пересечения границ этих стран.

Источник: Совет ЕС