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Факты / Мир / Мировые новости

Людей используют как биологическое оружие — Резников о миграционном кризисе

Мария Степанюк редактор ленты
Олексій Резніков

Ситуация с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе является проявлением гибридной агрессии со стороны России.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время общения с журналистами в посольстве Украины в Вашингтоне.

— Это проявление гибридной агрессии со стороны РФ, используя дружественный нам белорусский народ. Сегодня эта атака с использованием мигрантов происходит против стран НАТО и ЕС, а именно Литвы и Польши, – сказал он.

По его словам, миграционным кризисом Россия тестирует единство ЕС и НАТО. При этом Украина в этой ситуации “идет вторым актером вероятности такого риска”. Глава Минобороны подчеркнул, что именно в этом и состоит гибридность российской агрессии.

Резников также отметил энергетический шантаж со стороны Москвы по достройке Северного потока-2 и угрозе, что Украина якобы перестанет поставлять газ в Европу.

— Этот миграционный кризис – это использование людей как биологического оружия. Мало того, они цинично берут деньги тех несчастных людей, обещая им проход в Германию, но это неправда, — резюмировал министр.

Министр обороны Украины Алексей Резников находится с рабочим визитом в США. Украинская делегация уже провела запланированную трехчасовую встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, а также с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

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Фото: УНИАН

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