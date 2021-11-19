НАТО может разместить ядерное оружие США к востоку от Германии

Американские ракеты могут появиться восточнее Германии, если страна откажется от них.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в Берлине сообщил, что Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому – ядерное оружие в других европейских странах, в том числе восточнее Германии.

При этом Столтенберг надеется, что Германия останется участницей ядерного обмена.

Он выразил такое мнение журналистам во время конференции НАТО Talk 2021, организованной по инициативе Немецкого атлантического общества и Академии по вопросам политики безопасности Германии.

Генсек отметил важность ядерного обмена – стратегии совместного использования ядерного оружия членами НАТО. По его словам, он важен, поскольку союзники совместно вовлечены в процесс ядерного сдерживания.

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НАТО фиксирует значительный рост военного контингента Российской Федерации на границах Украины и в случае необходимости предоставит ей всю необходимую помощь. Йенс Столтенберг отметил, что Альянс внимательно следит за ситуацией и будет оказывать Украине всю необходимую политическую и военную поддержку.