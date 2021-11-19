Польша 19 ноября официально уведомила Беларусь о намерении приостановить грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница.
Белорусский государственный пограничный комитет получил официальное письмо от польской стороны о ее намерении приостановить с 21 ноября грузовое сообщение.
— В связи с этим Госпогранкомитет направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны — Кузница Белостоцкая. — Ред.), — передает источник.
Также проинформировано о мерах, предпринимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб.
Белорусская сторона сообщила о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска Брузги.
В четверг, 18 ноября, в Польше полиция задержала трех человек за нелегальную перевозку мигрантов. Среди задержанных — один украинец и два гражданина Германии.
Во время проверки автомобиля Volkswagen в селе Милейчице в Семятиченском уезде Подлясского воеводства правоохранители обнаружили нелегальных мигрантов внутри.
Спикер полиции Подляшья Томаш Круп сообщил, что автомобиль был на немецких номерах, за рулем был немец, а внутри — двое граждан Ирака, один в багажнике, а второй спрятался под одеждой.