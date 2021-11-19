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В ЕС предоставили экстренное разрешение на препарат против Covid-19 молнупиравир

Абрамова Юлия редактор ленты
коронавірус

Агентство Евросоюза по лекарственным средствам (EMA) предоставило экстренное разрешение на противокоронавирусный препарат молнупиравир, или MK 4482 (Lagevrio) от американского фармацевтического гиганта MSD.

Лекарство можно использовать для лечения взрослых с Covid-19, не требующих дополнительного кислорода и имеющих повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса.

Отмечается, что таблетки следует вводить в курс терапии как можно скорее после поставленного диагноза Covid-19 и в течение пяти дней от начала симптомов. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение пяти дней.

В начале ноября Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат молнупиравир.

По информации производителя, средство снижает способность коронавируса размножаться в клетках организма, и таким образом замедляет дальнейшее развитие Covid-19.

EMA также объявила о начале процедуры проверки таблеток от коронавируса Paxlovid от американского фармацевтического гиганта Pfizer.

По словам производителя, препарат снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов с высоким риском после коронавирусной инфекции.

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Несколько стран уже заказали запасы молнупиравира. Например, США — 1,7 млн таблеток. Это составляет $1,2 млрд, что соответствует примерно $700 за пятидневный курс.

Что касается Pfizer, то, хотя она не обрисовала в общих чертах цены на паксловид, но пообещала, что он будет доступным и будет зависеть от многоуровневого подхода к ценообразованию, основанного на уровне доходов стран.

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