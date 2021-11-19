В ЕС предоставили экстренное разрешение на препарат против Covid-19 молнупиравир

Агентство Евросоюза по лекарственным средствам (EMA) предоставило экстренное разрешение на противокоронавирусный препарат молнупиравир, или MK 4482 (Lagevrio) от американского фармацевтического гиганта MSD.

Лекарство можно использовать для лечения взрослых с Covid-19, не требующих дополнительного кислорода и имеющих повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса.

Отмечается, что таблетки следует вводить в курс терапии как можно скорее после поставленного диагноза Covid-19 и в течение пяти дней от начала симптомов. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение пяти дней.

В начале ноября Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат молнупиравир.

По информации производителя, средство снижает способность коронавируса размножаться в клетках организма, и таким образом замедляет дальнейшее развитие Covid-19.

EMA также объявила о начале процедуры проверки таблеток от коронавируса Paxlovid от американского фармацевтического гиганта Pfizer.

По словам производителя, препарат снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов с высоким риском после коронавирусной инфекции.

Несколько стран уже заказали запасы молнупиравира. Например, США — 1,7 млн таблеток. Это составляет $1,2 млрд, что соответствует примерно $700 за пятидневный курс.

Что касается Pfizer, то, хотя она не обрисовала в общих чертах цены на паксловид, но пообещала, что он будет доступным и будет зависеть от многоуровневого подхода к ценообразованию, основанного на уровне доходов стран.