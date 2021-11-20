В США, в Калифорнии, на шоссе из фургона, перевозившего наличные деньги, выпали купюры.

Водители других машин останавливались и собирали разлетевшиеся банкноты, блокируя движение на трассе.

Сообщается, что возле бронированного фургона во время движения открылась задняя дверь, из машины выпали мешки с наличными.

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Полицейским, пытавшимся успокоить людей, пришлось арестовать несколько человек. Тех, кто успел подобрать купюры, заставили вернуть их.

В данное время полиция призывает тех, кто еще не вернул находки, сделать это немедленно. В противном случае им грозит предъявление официальных обвинений.

Очевидцы распространяют в соцсетях кадры того, как люди подбирают на перекрытой дороге банкноты номиналом в $1 и $20.

В Виннице так называемый бизнесмен создал международную преступную схему под предлогом предоставления фиктивных услуг по программе суррогатного материнства.

Ее участники обманули по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины на сумму около $1 млн.

Организатор создал несколько частных компаний, в том числе псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей.