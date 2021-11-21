Армия США не может справиться с климатическими вызовами

Военнослужащие американской армии не могут справиться с последствиями изменений климата, которые обозначены в качестве одной из угроз национальной безопасности.

Такое мнение в комментарии американским СМИ на условиях анонимности выразила высокопоставленный чиновник Пентагона.

По словам замглавы Пентагона Кэтлин Хикс, вооруженные силы США отстают от реализации намеченных целей.

— Мы не там, где должны быть, и сейчас уже не то время, когда нам нужно противостоять этому вызову, — заявила она.

Хикс отметила, что изменения климата позволят начать добычу полезных ископаемых, необходимых для производства литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.

По ее словам, соответствующий рынок составляет примерно $750 млрд, большая часть которых остается в Китае, где производится сырье.

Замглавы Пентагона отметила, что Пекин доминируют в этой цепи поставок, что является серьезным вызовом национальной безопасности США.