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Латвийский премьер предложил репатриировать нелегалов на родину

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Латвийский премьер предложил репатриировать нелегалов на родину

Одним из решений миграционного кризиса на границе между Беларусью и странами Европейского Союза является репатриация нелегалов на родину.

Такое предложение выдвинул премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в ходе на пресс-конференции после переговоров с польским коллегой Тадеушем Моравецким.

— Недопустимо, когда какое-то государство организует пересечение границ гражданами третьих стран. Здесь наша позиция едина. Если белорусский режим думал, что сможет дестабилизировать Европу, то мы видим, что его действия возымели обратный эффект, — сказал Кариньш.

По его словам, на Евросоюз происходит скоординированную атаку со стороны Беларуси, которая использует в своих целях граждан третьих стран.

Глава латвийского правительства подчеркнул, что страны Балтии и Польша отлично сотрудничают между собой по решению этой проблемы, координация осуществляется на всех уровнях.

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Он подтвердил, что Латвия собирается отправить в Польшу пограничников и обученных полицейских.

Фото: Getty Images

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