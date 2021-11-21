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Премьер-министр Израиля провел срочное совещание с силовиками

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Нафтали Беннет

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел экстренное совещание с руководством силовых структур.

На нем он распорядился привести личный состав в боевую готовность для противодействия возможным терактам после нападения со стрельбой в Старом городе Иерусалима.

— Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев и генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай проинформировали главу правительства о террористическом акте, произошедшем сегодня утром, — сказано в заявлении пресс-службы канцелярии Беннета.

Напомним, ранее в воскресенье, 21 ноября, 40-летний мужчина открыл беспорядочный огонь в Старом городе, в результате чего погиб как минимум один человек, а еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Террорист использовал самодельный пистолет-пулемет системы Карл Густав.

В результате полиция открыла ответный огонь по боевикам и ликвидировала его.

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Фото: Getty Images

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