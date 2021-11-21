Соединенные Штаты Америки обеспокоены необычной военной активностью России у государственной границы Украины. В связи с этим Вашингтон уже провел консультации с европейскими партнерами.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Сенегал. Он отметил, что тревогу Вашингтона вызывают и заявления Москвы.

– Мы действительно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. Мы действительно обеспокоены риторикой, которую мы видели и слышали от России, а также в социальных сетях, — сообщил Блинкен.

Госсекретарь США напомнил о приеме РФ использовать надуманные поводы для дальнейших агрессивных действий.

– Мы не знаем, каковы намерения президента Путина, но мы знаем, что происходило в прошлом. Мы знаем о таком приеме, как отсылка к какой-то иллюзорной провокации, будь то со стороны Украины или любой другой страны, которая потом будет использована в качестве оправдания для давно спланированных Россией действий, — подчеркнул Блинкен.

Он уточнил, что США уже провели подробные консультации с партнерами по всей Европе по этому поводу. По словам Блинкена, страны Европы разделяют обеспокоенность из-за действий РФ.

Недавно американские СМИ сообщали о наращивании войск РФ на границе с Украиной.

Сначала в Минобороны Украины такую информацию опровергали СМИ. Однако впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что у Украины нет разногласий с разведками стран-партнеров по ситуации на украинско-российской границе. Она заверила, что украинская армия находится в постоянной боевой готовности.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США следят за действиями России у украинских границ. США планируют ввести ряд жестких санкций в случае вторжения РФ в Украину.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов реагировать в случае изменения ситуации на украинско-российской границе.

Источник: Госдепартамент США