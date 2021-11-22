Во Франции предупредили о пятой волне коронавируса

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил о признаках очень быстрого распространения очередной волны коронавируса.

В эфире радиостанции Эроп-1 он отметил, что пятая волна начинается молниеносными темпами.

— В стране количество выявляемых случаев заражения за прошедшую неделю возросло практически на 80%, — подчеркнул Атталь.

В этой ситуации, как отметил представитель правительства, власти намерены более жестко добиваться использования санитарных паспортов, свидетельствующих о вакцинации, перенесенной болезни или о негативном тесте на коронавирус.

Накануне Минздрав Франции сообщал о примерно 22,6 тыс. новых случаев заражения и о 23 пациентах, умерших от последствий коронавируса.

Уже с понедельника, 22 ноября, в Австрии начнет действовать общегосударственный карантин, в связи с чем страна закроется для туристов.

Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Австрии. Новые правила касаются и путешествующих из Украины.

После исключения нашей страны из зеленого списка Евросоюза Австрия сохранила полноценный безвизовый въезд для тех украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от Covid-19.

Однако уже с 22 ноября въезд в Австрию в туристических целях будет запрещен.