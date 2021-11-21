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В Израиле совершен теракт: один человек погиб, четверо пострадали

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
поліція ізраіль

40-летний мужчина открыл беспорядочный огонь в Старом городе Иерусалима, в результате чего один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

Утром возле Цепных ворот мужчина открыл огонь из автомата по прохожим и полицейским.

По словам очевидцев, у него был сообщник, который сбежал с места происшествия. Полиция проверяет информацию о втором подозреваемом.

Среди пострадавших оказались два правоохранителя и трое гражданских. Один из них был госпитализирован в критическом состоянии, но позже он умер в больнице. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители открыли ответный огонь и ликвидировали террориста, которым оказался 40-летний мужчина.

Министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев позже сообщил, что нападавший ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

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Мужчина был связан с палестинской террористической организацией ХАМАС. Более того, оружие, которым он воспользовался во время атаки, нельзя купить в Израиле.

Источник: The Jerusalem Post

Фото: Depositphotos

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