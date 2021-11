В Израиле совершен теракт: один человек погиб, четверо пострадали

40-летний мужчина открыл беспорядочный огонь в Старом городе Иерусалима, в результате чего один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

Утром возле Цепных ворот мужчина открыл огонь из автомата по прохожим и полицейским.

По словам очевидцев, у него был сообщник, который сбежал с места происшествия. Полиция проверяет информацию о втором подозреваемом.

Breaking reports of a terror arrack in the Old City of #Jerusalem. Many shots being fired in the video clip here. So far we know the terrorist was apprehended pic.twitter.com/3efJkcUua2

— Emily Schrader — אמילי שריידר (@emilykschrader) November 21, 2021