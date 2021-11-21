В Брюсселе подготовили стратегический план действий по обеспечению внутренней безопасности Европейского Союза в долгосрочной перспективе на фоне агрессивного поведения России.

Начальная версия документа была представлена странам-членам ЕС на этой неделе. Она попала в распоряжение американского телеканала CNN, проинформировавшего о деталях.

Как отмечают журналисты, есть несколько причин, которые заставляют Брюссель задуматься о создании собственной стратегии безопасности. Это, в частности, миграционный кризис и спровоцированный им хаос на границе между Польшей и Беларусью.

Кроме того, беспокойство в Европе вызывает наращивание российских войск на границе с Украиной.

Недавний же хаотический вывод американских войск из Афганистана укрепил в Брюсселе мнение о том, что ЕС не может полностью полагаться на Соединенные Штаты или НАТО для своей защиты.

О чем идет речь в оборонной стратегии ЕС?

Документ называется: Стратегический компас безопасности и обороны. В нем представлено стратегическое видение политики Европейского Союза в сфере безопасности и обороны на годы (по данным Deutsche Welle, речь идет о следующих 5-10 годах).

– В непредсказуемом, геополитически динамичном мире, наполненном стремительно меняющимися угрозами, Стратегический компас будет для нас путеводителем, который определяет четкие цели в сфере безопасности и обороны ЕС, а также средства их достижения и сроки, — говорится в проекте документа, процитированного DW.

Это своеобразный план, как страны-члены Евросоюза будут координировать свои действия при возникновении угроз.

По информации журналистов, Стратегический компас содержит предложения по четырем направлениям: Действовать, Обезопасить, Инвестировать, Сотрудничать с партнерами.

Ключевой инициативой первого направления является создание в ЕС сил быстрого реагирования. Речь идет о том, чтобы Евросоюз получил возможность быстро развернуть до 5 000 военных для преодоления потенциальных угроз.

Вместо постоянных сил, подчиненных командующему в Брюсселе, это будут группы быстрого реагирования, в которых примут участие военнослужащие из всех стран ЕС. Такие группы будут выполнять конкретные задачи: от эвакуации из Афганистана до миротворческих и гуманитарных миссий. Они будут координироваться на уровне ЕС.

Такие силы быстрого реагирования будут включать в себя сухопутные, морские и воздушные компоненты. Кроме того, они будут модульными: то есть в зависимости от задачи будет меняться количество, состав и оснащение задействованных военных.

Решение о развертывании войск потребует согласования всех стран-членов Евросоюза, но механизм этого еще не утвержден.

В документе также говорится о необходимости совместного подхода в сфере оборонных закупок, исследований и разведки.

Направление Обезопасить посвящено гибридным угрозам, атакам в киберпространстве, безопасности и обороне в космосе. В Брюсселе хотят создать группы быстрого реагирования на подобные гибридные угрозы.

Направление Инвестировать предполагает развитие инноваций и уменьшение уровня зависимости ЕС от технологий других государств. В частности, планируется сосредоточиться на таком вооружении, как морские беспилотники, боевые воздушные системы, боевые танки, системы наблюдения за Землей из космоса и тому подобное.

В Стратегическом компасе отмечается, что для этого страны-члены ЕС должны увеличить национальные расходы.

Четвертое направление предполагает сотрудничество с партнерами, в том числе НАТО и ОБСЕ. По данным DW, среди основных стран-партнеров Евросоюза в документе перечислены США, Норвегия, Великобритания, Канада.

Кроме того, в ЕС хотят развивать сотрудничество с другими странами, в том числе Украиной, Грузией и Молдовой. Речь идет, в частности, о противостоянии гибридным угрозам (например, в сфере кибербезопасности).

Более 20 опрошенных каналом CNN европейских чиновников, политиков и дипломатов согласились, что Европейскому Союзу следует принять меры в сфере собственной безопасности.

Польша, Литва и Эстония готовы поддержать оборонную стратегию ЕС, однако при условии, что в ней будет четко обозначена угроза со стороны России и, в меньшей степени, Китая.

Сейчас в документе действительно идет речь об ухудшении отношений Евросоюза с РФ. В то же время, в стратегии говорится, что “общие интересы и общая культура фактически связывают ЕС и Россию”, а также что Брюссель все равно будет взаимодействовать с Москвой в некоторых вопросах.

Обеспокоены действиями России и скандинавских стран. Их дипломаты и чиновники сообщили CNN, что подвержены реальной опасности со стороны РФ.

А представители Дании, Нидерландов, Австрии и Швеции выразили сомнения по поводу Стратегического компаса. Некоторые политики из этих стран выразили мнение, что войска быстрого реагирования могут и не понадобиться Европейскому Союзу, и это будет пустая трата средств.

Наиболее активно в поддержку оборонной стратегии выступает Франция. Президент этой страны Эммануэль Макрон ранее высказывался за сильную Европу и уменьшение роли НАТО под руководством США в регионе. В то же время, опрошенные CNN дипломаты и политики заявили, что Париж не спешит декларировать в документе угрозы со стороны России.

Стратегический компас планируется утвердить в марте 2022 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Франция.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе является проявлением гибридной агрессии со стороны России.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский не исключает, что мигранты с польско-белорусской границы могут попытаться перейти на украинскую территорию.